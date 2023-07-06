Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 Yılı Yaz Kur’an Kursları çerçevesinde Kavak İlçe Müftülüğü Cami ve Gündüzlü Kur’an Kursları başladı.

Kavak İlçe Müftü Vekili Halil Ede, Yaz Kur’an Kursları açılış programında çocuklarla buluştu. Ede, Yaz Kur’an Kurslarındaki öğrencilere hitaben yaptığı konuşmasında, “Yaz Kur’an Kurslarına gelmekle güzel bir karar verdiniz. Burada, bizi yaratan, büyütüp besleyen Yüce Allah’ı, önderimiz ve rehberimiz Peygamber Efendimizi, hayat kaynağımız Kur’an-ı Kerim’i, ibadet, itikat ve ahlakı, anne babaya hürmeti, insanlara saygı ve sevgi göstermeyi öğreneceksiniz. Tüm camilerimizde ve Gündüzlü Kur’an Kurslarımızda din görevlilerimizle ve öğreticilerimizle birlikte çocuklarımızı ve gençlerimizi bekliyor olacağız" dedi.