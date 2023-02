Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde yaşayan 6 çocuk, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını depremzedeler için başlatılan konteynır kampanyasına bağışladı.

Kırıkkale’nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz’ı makamında ziyaret eden 6 çocuk, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını depremzedeler için başlatılan konteynır kampanyasına bağışladı. Belediye tarafından başlatılan konteynır kampanyasına destek veren çocuklar, deprem bölgesindeki akranlarına gönderilmesi için oyuncaklarını da Başkan Türkyılmaz’a teslim etti. 7.7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde yaraların sarıldığını ifade eden Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, AFAD tarafından çadır kentlerin de kurulduğunu söyledi.

"Her yerde devlet var, her yerde gönüllüler var"

Deprem bölgesinde görev yapan koordinatör Vali Bülent Tekbıyıkoğlu’na ve gönüllü vatandaşlara teşekkür eden Türkyılmaz, "Pazarcık’tan geliyorum. Başta Sayın Valim olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yaralar sarılmış durumda. Arama kurtarma faaliyetleri de bitmişti. Çadır kentler kuruldu şimdi üçüncü etaba geçiliyor. 4’üncü etapta da kalıcı konutlar. Yaralar sarılıyor. O kadar çok yaygara verildi ki ’Devlet yok’ diye ama her yerde devlet var, her yerde gönüllüler var, her yerde Türkiye Cumhuriyeti var" şeklinde konuştu.

"Türkiye büyük bir devlet, Türkiye büyük bir ulus"

Çocukların kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını konteynır kampanyasına bağışladıklarını belirten Türkyılmaz, "Biraz önce çocuklardan biri diyor ki; ’Rüyamda gördüm deprem oluyor’ Çocukların belleğine işledi. Allah yardımcımız olsun. 6 tane pırıl pırıl genç kumbaralarından çıkarttıkları paraları oyuncaları topladılar dediler ki; ’Deprem bölgesine gönderin.’ Bizde konteynır yapıyoruz, 50 adete tamamlamaya çalışıyoruz. Bir bir birikiyor ki; insan duygulanıyor. Türkiye’de yeni neslin nasıl duyarlı olduğunu biraz önce gördük. Türkiye büyük bir devlet, Türkiye büyük bir ulus" ifadesini kullandı.

10 yaşındaki Taha Berk ise "Kumbaramı bağışlıyorum. Depremzedeler için arkadaşlarımızla ortak olarak oyuncaklarımızı bağışladık. Ben de zarfın içinde 100 lirayı depremzedelere bağışladım" dedi.