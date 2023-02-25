Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi ile Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde deprem bölgesinden Konya’ya gelen ve Sevgi Evlerinde kalan koruma altındaki çocuklara yönelik “Keşif Yolculuğu” etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, çocuklara depremin yıkıcı etkilerinden bir süre de olsa uzaklaşmaları için sosyal-duygusal destek verildi.

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi ile Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde deprem bölgesinden Konya’ya gelen ve Sevgi Evlerinde kalan koruma altındaki çocuklara yönelik “Keşif Yolculuğu” etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, çocuklara depremin yıkıcı etkilerinden bir süre de olsa uzaklaşmaları için sosyal-duygusal destek verildi.

Etkinliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hatice Yalçın, “Deprem bölgesinden Konya’ya gelen ve Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Sevgi Evleri’nde kalan çocuklarımıza yönelik düzenlediğimiz etkinlikte amacımız, bilimsel bilgilerin eğlenceli bir eğitim ortamında verilmesi, çocukların depremin yıkıcı etkilerinden uzaklaşması ve üniversitemizin bu tür etkinliklerle rol model olmasıdır. Depremin yıkıcı etkilerini bir nebze de olsa hafifletmek için çocuklarımıza sosyal-duygusal destek vermeliyiz” dedi.

“Gönüllü akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz destek verdi”

Çok çeşitli etkinliklerin yer aldığı organizasyona birçok gönüllü akademisyenin ve öğrencinin destek verdiğinin altını çizen Yalçın, “Keşif Yolculuğu programımızda tanışma oyunları, eğlenceli kodlama, oyun şenliği gibi birçok eğitici etkinlik gerçekleştirdik. Katkılarından dolayı Sosyal Hizmet Bölümü akademisyenlerimize ve farklı bölümlerden bu etkinlikte bizlere destek veren öğrencilerimize de teşekkür ediyorum. Keşif Yolculuğunun, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza faydalı olması en büyük temennimizdir” diye konuştu.