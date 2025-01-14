Başiskele’de çocuklar için sahnelenen "Kraliçe Maya" isimli tiyatro oyunu renkli görüntülere sahne oldu.

Başiskele Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesinde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin de iş birliğiyle hazırlanan etkinlikler kapsamında yetişkinlere ve çocuklara özel birçok tiyatro oyunları, müzikal, söyleşiler, atölyeler ve daha birçok etkinlik sanatseverlerle buluşuyor. Kraliçe Maya tiyatro oyununu yerinde izlemek isteyen çocuklar, velileriyle birlikte Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’ne akın etti. Salonu tıklım tıklım dolduran izleyiciler, tiyatro oyununu büyük bir ilgiyle izledi. Dünyanın ekolojik dengesinde çok önemli rolü olan arıların çalışkanlıklarını ve doğaya faydalarını eğlenerek öğrenen çocuklar, Kraliçe Maya ve Zizi’nin maceralarıyla hoşça vakit geçirdi.

Başiskele’den ve çevre ilçelerden vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kültür-sanat etkinlikleri 16 Ocak Perşembe günü Geç Kalanlar adlı yetişkin tiyatro oyunuyla devam edecek.