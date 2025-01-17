Trendyol 1. Lig’in lideri Kocaelispor’da futbolcuların okullarda çocuklarla buluşmaları sürüyor. Öğrencilerle bir araya gelen Kocaelispor’un başarılı oyuncusu Barış Alıcı, "Genç kardeşlerimizin gözlerindeki neşeyi görmek, onlarla vakit geçirmek beni çok mutlu etti" dedi.

Trendyol 1. Lig’in lideri Kocaelispor’da "Bu Şehirde Çocuklar Kocaelispor’u Tutar" sloganıyla yaklaşık 3 aydır düzenlenen okul etkinlikleri tüm hızıyla sürüyor. Futbolcularıyla öğrencileri devlet ya da özel ayrımı yapmadan buluşturan ve şu ana kadar 15 okulu ziyaret eden Kocaelispor, bu kez başarılı sağ kanat oyuncusu Barış Alıcı ile özel bir okula konuk oldu. Organizasyonun başladığı günden bu yana birçok okuldan davet alan ve futbolcuların antrenman ve maç programını aksatmadan ilçe ilçe gezerek çocukların gönlünü kazanan Kocaeli ekibinde futbolcular, kendilerine gösterilen ilgiyle doping depoluyor.

Çocuklar heyecanla hazırlandı

Hayranı oldukları Kocaelisporlu futbolcunun okullarına geleceğini öğrenen öğrenciler, öğretmenler ve idareciler futbolcuları mutlu etmek ve sevgilerini gösterebilmek için heyecanla hazırlık yapıyor. Yüz boyamadan pankartlara, dövizlerden farklı materyallerle okullarını Barış Alıcı için süsleyen ilkokul ve ortaokul öğrencileri de unutamayacakları bir gün geçirdi. Saatler öncesinden hazırlıklar tamamlandı; okula bayraklar asıldı, yüzler yeşil-siyah boyandı. Kocaelispor sevgisinin çocukların yüzüne yansıdığı etkinlikte Barış Alıcı da mutluluğunu gizleyemedi. Herkesin mutlu olduğu buluşmada Alıcı kura çekerek her sınıftan bir öğrenciye sürpriz hediyeler takdim etti.

Barış Alıcı: "Gözlerindeki neşe beni çok mutlu etti"

Süper Lig’e çıkmak istediklerinin altını çizen Barış Alıcı, "Genç kardeşlerimizin gözlerindeki neşeyi görmek beni çok mutlu etti. Hepsi gerçekten çok iyi Kocaelispor taraftarı ve hepimizi çok iyi takip ediyor. Onlarla vakit geçirmek beni gerçekten çok mutlu etti. Takımdan arkadaşlarım da teker teker okulları ziyaret ediyor. Böyle projelerin devamının gelmesi de bizim için keyifli oluyor. İnşallah bu sene biz de Süper Lig’e çıkarız ve genç kardeşlerimizin desteği bize yardımcı olur" dedi.