Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde AKM’de sahnelenen ‘Sırf Tiyatro’ ekibinin ‘Kitaplar Ülkesi’ oyunu çocuklar tarafından ilgiyle izlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde AKM’de sahnelenen ‘Sırf Tiyatro’ ekibinin ‘Kitaplar Ülkesi’ oyunu çocuklar tarafından ilgiyle izlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri ile 7’den 77’ye herkese tiyatroyla buluşturmaya devam ediyor. AKM’de sergilenen son oyunun konukları çocuklar oldu. ‘Sırf Tiyatro’ ekibi tarafından ‘Kitaplar Ülkesi’ adlı eğitici ve bir o kadar da eğlenceli çocuk oyunu sahnelendi. İki farklı seansta sahnelenen oyuna, çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Oyunun ardından sahnede minikleri selamlayan ekip “Sizlerle buluşma fırsatı sunan belediyemize ve başkanımıza çok teşekkürler” ifadelerini kullandı. Program miniklerin ve tiyatro ekibinin fotoğraf çekimiyle son buldu.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Sakarya’da küçük, büyük tüm hemşerilerimizi Kültür-Sanat çatısı altında buluşturuyoruz. Zaman zaman eğlenceli, zaman zaman bilgilendiren ve onların ayırdığı vakte değer katan, anlamlandıran bir etkinlik takvimi oluşturuyoruz. Devam eden Kasım ayı programlarımıza tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” denildi.