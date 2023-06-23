Elazığ’da üretim yapan ve Türkiye genelinin yanı sıra dünyanın birçok ülkesine ihraç edilen yerli boya markası Redcolour, Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde çocuklara unutmayacakları bir etkinlik düzenledi.

Elazığ’da üretilen ve dünyanın birçok ülkesine ihraç edilen boya markası Redcolour, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile birlikte anlamlı bir projeye imza attı. Fabrikada üretilen rengarenk boyalar, müdürlük bahçesine getirildi. Çocuklar, burada bulunan boyaları, kirlenmekten korkmayıp avuçları ile duvarlara sürdü. Akranları ile birlikte duvarları elleri ile boyayan çocuklar, unutulmaz bir gün yaşadı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile birlikte organize ettikleri programın çocuklar açısından çok verimli geçtiğini belirten Redcolour Boya Yönetim Kurulu Başkanı Oya Düşmez, 2010’dan beri Elazığ Organize Sanayi Bölgesinde üretim yaptıklarını söyledi. Düşmez, ’’Sektöre yön veren Redcolour boya, sosyal sorumluluk projelerine de büyük önem veren bir kuruluştur. Yıllık 2 milyon ton üretim kapasitesi ve bin 700 metrekare kapalı, 22 bin metrekare açık alanda üretim yapan son teknoloji ürün parkına sahip tesisi ile bölgenin en büyük üreticilerinden biri olan Redcolour boya olarak şehrimize ve ülkemize her anlamda değer katmaya devam edeceğiz. Bugün de burada çocuklar için güzel bir etkinlik yapmaya karar verdik. Fabrikamızdan getirdiğimiz boyalarla müdürlük bahçesinde çocukların istedikleri şekilde duvarı boyamalarını istedik. Yüzlerindeki sevinç her şeye değerdi. Ben bu duygularla etkinlikte emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, etkinliğimize katılan tüm çocuklara bundan sonraki yaşantılarında mutluluklar diliyorum’’ dedi.