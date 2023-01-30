Muş’ta etkili olan yağışı ile birlikte kendini sokağa atan çocuklar kartopu oynayarak eğlendiler.

Muş’ta etkili olan yağışı ile birlikte kendini sokağa atan çocuklar kartopu oynayarak eğlendiler.

Muşa beklenen kar yağışı etkisini arttırdı. Karın yağması ile dışarı çıkan çocuklar kartopu oynayarak doyasıya eğlendi. Karın yağdığını gören çocuklar dışarı çıkarak karda oyunlar oynayarak renkli görüntüler oluşturdu. Kar yağışını sevinçle karşılayan Muşlu çocuklar, kartopu oynamanın keyfini doyasıya yaşadı. Yarıyıl tatil olması nedeniyle çocuklar dışarıda oyunlar oynayarak zaman geçiriyor.

Kar yağışı ile birlikte kendilerini dışarı atan çocuklardan Fatih Erikli, kartopu oynayarak eğlendiklerini belirterek, Muşa bu sene çok geç kar yağdı. Kar yağdığı için dışarı attık kendimizi. Arkadaşlarımız ile kartopu oynuyoruz. Kardan adam yapıyoruz sonra alıp deviriyoruz. Beklediğimiz anlardı, ama artık ilkbahara da az kaldı dedi.

Çocuklardan Ahmet Erikli ise arkadaşları ile birlikte kartopu oynarken eğlendiklerini ifade etti.