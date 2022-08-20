Malatya’da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü MİAD Çocuk Sevgi Evlerinde kalan çocuklar, Doğanşehir ilçesinde kahvaltıda bir araya getirilerek eğlendi.

Malatya’da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü MİAD Çocuk Sevgi Evlerinde kalan çocuklar, Doğanşehir ilçesinde kahvaltıda bir araya getirilerek eğlendi.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, MİAD Çocuk Sevgi Evleri Müdürlüğünde kalan 6-12 yaş grubu 50 çocuk ile Belediyenin Beypınarı Sosyal Tesislerinde kahvaltıda bir araya gelerek, çocuklar ile sohbet etti.

Etkinlikte çocuklar sabah kahvaltısı yaptıktan sonra tesisin parkında doyasıya eğlendiler.

Belediye Başkanı Durali Zelyurt çocuklar ile sohbet ederek yakından ilgilendi.

Çocuklar ile zaman geçiren Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt yaptığı açıklamada, “Çocuklar gülerse tüm dünya güler. MİAD Çocuk Yetiştirme Sitesi 6-12 yaş, 50 çocuğumuz ile Beypınarı Tesislerimizde bir araya geldik. Onların mutlu ve neşeli halleri bizleri de mutlu etti. Aile ortamının hissettirildiği, huzurlu ve mutlu yetişmesine vesile olan MİAD çalışanlarına teşekkür ederim. Bu çocuklarımız kimsesiz değil, çünkü sizler varsınız. Hepimiz bu çocuklarımıza sahip çakmalıyız. Çocuklar ile yaptığım sohbette çok mutlu olduklarını gördüm, neşeli halleri var. Bunun yanı sıra özgüvenlerinin yüksek olduğunu gördüm. Bu konuda yöneticilere çok teşekkür ediyorum” dedi.

Düzenlenen etkinliğe 6-12 yaş 50 çocuk ve görevli personeller katılım sağladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Müdür Yardımcısı Ali Yahşi ise Belediye Başkanı Durali Zelyurt’a böyle bir etkinlikten dolayı teşekkür etti.