Erzurum’un Uzundere ilçesinde çocukları hem dijital bağımlılıktan kurtarmak hem de fiziksel gelişimlerine katkıda bulunmak için jimnastik eğitimleri veriliyor.

İlçede çocukları dijital bağımlılıktan kurtarmak ve obeziteyle mücadele etmek amacıyla önemli bir adım atıldı. 5-12 yaş arasındaki çocuklara yönelik olarak başlatılan jimnastik eğitim programlarıyla aynı zamanda sağlıklı bir neslin yetişmesine de katkı yapılması hedefleniyor.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen eğitim programına ilçede bulunan çocukların ilgisi de oldukça fazla. Jimnastik Antrenörü Ferhat Aydın liderliğindeki eğitimlere velilerde destek veriyor. Antrenör Ferhat Aydın, jimnastik sporunun, çocukların vücut koordinasyonunu geliştirirken aynı zamanda disiplin kazandırdığını belirterek, “Eğitimler, çocuklara sosyal beceriler kazandırmanın yanı sıra, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının benimsenmesine de katkı sağlıyor. Bu proje, obeziteyle mücadelede önemli bir rol oynayarak ilçe genelinde sağlık bilincinin artmasına yardımcı oluyor.” dedi.