Tepebaşı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen İklim İzcileri programına katılan çocuklar izciliği ve doğayı öğrenirken, iklim krizine karşı da bilinç kazanıyor.

Tepebaşı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen İklim İzcileri programına katılan çocuklar izciliği ve doğayı öğrenirken, iklim krizine karşı da bilinç kazanıyor.

Tepebaşı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Tepebaşı İklim Sözcüleri Programı çerçevesinde, çocuklara doğa-çevre ve iklim değişikliği bilinci aşılamak amacıyla başlatılan “İklim İzcileri” programı sürüyor. Çocuklarda özgüven, sorumluluk duygusu, liderlik, takım çalışması gibi becerilerin geliştirilmesinin hedeflendiği programda, izcilik eğitimi de veriliyor. Vecihi Hürkuş Havacılık Parkı’nda düzenlenen eğitimde katılımcılara ilk olarak izciliğin ilk başlangıcı olan pembe renk fular dağıtıldı. Aynı zamanda Tepebaşı İklim Sözcüsü de olan izci lideri Mehmet Nihat Telkes’in verdiği eğitimde çocuklar, izciliğe dair temel bilgiler edindi. İzcilik üzerine tanıtıcı video izlenirken, programda bilgilendirici bir sunum da yapıldı. Ardından çocuklar farklı oyunlar oynanarak ekip olma, güven duyma gibi davranışları kavradı.

Temel izcilik çalışmaları ile ekip bilincinin kazandırılması ve çocukların yeteneklerini keşfetmek, geliştirmek, geziler ve kamplar ile çocukların yaşayarak öğrenmesini sağlamak da programın amaçları arasında yer alıyor. Program çerçevesindeTepebaşı İklim Sözcüleri önderliğinde düzenlenen iklim ve enerji çalışmaları, iklim ve çevre ile ilgili önemli gün ve haftalara katılım, iklim ve çevre ile ilgili eğitim, proje çalışmaları ve sergiler, dijital bağımlılığı azaltmak amacı ile doğa ile iç içe sosyal ve etkili iletişim atölyeleri gerçekleştirilecek.

Aktiviteler Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda

Yarışmalar ve oyunlar ile bedensel, ruhsal aktiviteler düzenlenecek olan program çerçevesinde, her ayın ilk 2 pazar günü izcilik, son 2 pazar günü ise iklim ve çevreye yönelik eğitimler, atölyeler, teknik geziler gerçekleştirilecek.

10-15 yaş aralığında yaklaşık 30 öğrencinin yer aldığı program Vecihi Hürkuş Havacılık Parkı’nda başladı. Hava durumuna göre uygulamalı kamplar da Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda ya da doğayla iç içe başka alanlarda da yapılabilecek.