Tepebaşı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen İklim İzcileri programına katılan çocuklar izciliği ve doğayı öğrenmeye devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Tepebaşı İklim Sözcüleri Programı çerçevesinde, çocuklara doğa-çevre ve iklim değişikliği bilinci aşılamak amacıyla başlatılan “İklim İzcileri” programı sürüyor. Çocuklarda özgüven, sorumluluk duygusu, liderlik, takım çalışması gibi becerilerin geliştirilmesinin hedeflendiği programda, izcilik eğitimi de veriliyor. Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda düzenlenen eğitimde Nisan ayı çalışmaları dolu dolu geçti. Nisan ayı çalışmaları çerçevesinde izcilik andı ve izcilik türesi anlatılarak oyunlar oynandı. Çağdaş Drama Derneğinden Tuba Yılmaz tarafından İklim Değişikliği ve Drama çalışması yapıldı. İzcilik Marşı’nın da okunduğu etkinliklerde Tepebaşı İklim Sözcüsü de olan izci lideri Mehmet Nihat Telkes’in verdiği eğitimde çocuklar, izci flaması ile selamlama çalışılarak, geleneksel ve grup oyunları oynatıldı.

Temel izcilik çalışmaları ile ekip bilincinin kazandırılması ve çocukların yeteneklerini keşfetmek, geliştirmek, geziler ve kamplar ile çocukların yaşayarak öğrenmesini sağlamak da programın amaçları arasında yer alıyor. Program çerçevesinde Tepebaşı İklim Sözcüleri önderliğinde düzenlenen iklim ve enerji çalışmaları, iklim ve çevre ile ilgili önemli gün ve haftalara katılım, iklim ve çevre ile ilgili eğitim, proje çalışmaları ve sergiler, dijital bağımlılığı azaltmak amacı ile doğa ile iç içe sosyal ve etkili iletişim atölyeleri gerçekleştiriliyor.

Aktiviteler Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda

Yarışmalar ve oyunlar ile bedensel, ruhsal aktiviteler düzenlenecek olan program çerçevesinde, her ayın ilk 2 pazar günü izcilik, son 2 pazar günü ise iklim ve çevreye yönelik eğitimler, atölyeler, teknik geziler gerçekleştirilecek. 10-15 yaş aralığında yaklaşık 30 öğrencinin yer aldığı program Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda başladı. Hava durumuna göre uygulamalı kamplar da Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda ya da doğayla iç içe başka alanlarda da yapılabilecek.