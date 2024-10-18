Batman Valisi Ekrem Canalp ve Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör’ün köy ziyaretleri kapsamında karşılaştıkları çocukların, okullara park yapılması talebi yerine getirildi.

Batman Valisi Ekrem Canalp ve Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör’ün Danagözü ve Gümüşörgü köylerinde vatandaşlarla yaptığı toplantıda, çocuklar okul bahçesine oyun parkı yapılmasını istemişti. Harekete geçen kaymakamlık çocukların bu isteğini yerine getirerek oyun parklarını kurdurdu. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kaymakam Güngör, ’’Batman Valimiz Ekrem Canalp’in ilçemiz köylerinde yaptığı halkla buluşma toplantılarında, çocuklarımızın talep ettiği çocuk oyun parkı yapımı tamamlanarak, parkımızın okul bahçesine kurulumu yapıldı. Yapılan çalışmalar köyümüze ve okulumuza hayırlı olsun, çocuklarımız güzel günlerde kullansınlar. Desteklerinden dolayı Valimiz Ekrem Canalp olmak üzere emeği geçen tüm idarecilerimize teşekkür ederiz” dedi.