Menteşe’ye bağlı Bayır Mahallesi’nde yaşayan çocuklar, hazırladıkları bir video ile Menteşe Belediye Başkanı Şehir Plancısı Gonca Köksal’a seslenerek, oyun parkı talep ettiler. Bu talep üzerine Başkan Köksal’ın talimatı ile Bayır Mahallesi’ne çocuk oyun parkı yapıldı.

Bayır Mahallesinde yeni yapılaşmanın bulunduğu bölgede yaşayan çocuklar, çektikleri video aracılığıyla “Bayır Mahallemizde oynayabileceğimiz hiçbir yer yok. Arkadaşlarımızla çok üzülüyoruz. Gonca Abla, rica etsek bize park yapar mısın? Seni çok seviyoruz” diyerek sosyal medya üzerinden Başkan Gonca Köksal’dan oyun parkı talebinde bulundular. Başkan Köksal, bu talebe duyarsız kalmayarak kısa sürede bölgeye 150 metrekarelik bir oyun parkı yapılması talimatını verdi. Menteşe Belediyesi ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda kaydırak, tahterevalli ve salıncakların montajını tamamlayarak çocuk parkı hizmete açıldı. Çocukların park talebi üzerine hemen harekete geçtiklerini belirten Başkan Köksal, "Geleceğimizin güvencesi çocuklarımızdan gelen istek doğrultusunda Bayır Mahallemizde yeni bir oyun parkı için kısa sürede çalışmaları tamamladık. Çocuklarımızın güvenle oynayıp keyifli vakit geçirebileceği bir parkı bölgeye kazandırdık. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın gülümsemeleri bizim için her şeyden daha değerli” dedi.