Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sosyal medyadan mahallelerinin yollarının yapılmasını isteyen çocukların isteğini gerçekleştirdi.

“Yol İstiyoruz, yağmur yağdığında okula gidemiyoruz, bisiklet süremiyoruz” diyerek video çekerek sosyal medyada yayınlayan çocukların isteği kısa süre içerisinde Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından yerine getirildi ve Menteşe ilçesi Bayır Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’nde başlayan yol çalışması kısa sürede tamamlandı. Yapılan yolda ilk bisikleti de videoyu çeken çocuklar sürdü.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi ile işbirliği ile Kazım Karabekir Caddesi’nde 950 metre stabilize yolda zemin düzenleme çalışması yapıldı. Zemin düzenleme çalışmasından sonra yolda sathi kaplama çalışması yapılarak yol vatandaşların hizmetine sunuldu.

Başkan Soydemir: “8 bin metrekarelik alanda çalışmamızı gerçekleştirdik”

Menteşe ilçesi Bayır Mahallesi’nde yapılan yol ile ilgili açıklamalarda bulunan Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Süleyman Soydemir, “Bugün çocuklarımızın ve vatandaşlarımız yoğun talepleri üzerine Bayır Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’nde yol çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Burada bozuk bir zeminimiz vardı bunu düzelterek işe başladık. Yaklaşık olarak 8 bin metrekarelik bir alanda çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Çalışmalarımız sonucunda vatandaşlarımız yeni yollarına kavuştu. Hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

2024 yılında 200 bin metre yol çalışmasını tamamlamış olacağız

2024 yılında yapılan yol çalışmalarına da değinen Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Süleyman Soydemir, “Dünya Kenti Muğla vizyonumuzla güvenli yolların yapımına devam ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak 2 bin 350 kilometrelik yol ağımızda 2024 yılının sonuna kadar 200 bin metrelik yol yapımını tamamlamış olacağız. Bu yolların yüze 10’u sıcak asfalt olarak tamamlandı. Bunun yanı sıra belediyemizin sorumluluk sahalarında 92 bin metrelik beton hendek kanallarının 85 bin metresini tamamladık. Kıyıdan kırsala güvenli yollarla halkımızı birbirine kavuşturuyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’ın talimatları ile büyükşehir-ilçe belediyesi ayrımını ortadan kaldırarak hizmette bahane üretmeyen bir anlayışla tüm Muğla’ya hizmet etmeye devam ediyoruz” açıklamalarında bulundu.