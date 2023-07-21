Tepebaşı Belediyesi bünyesinde bulunan Belde Evleri ve Deneyimli Kafelerde yaz okulu yoğun katılımla gerçekleşiyor.

Tepebaşı Belediyesi, kentteki çocuklar için faydalı etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Tepebaşı Belediyesi bünyesindeki 33 farklı noktada bulunan Belde Evi ve Deneyimli Kafelerde düzenlenen yaz okulu yoğun ilgi görüyor. Yaz okulu çerçevesinde Tunalı Belde Evi’nde düzenlenen İngilizce kursunda ise 8-9 yaş arası toplam 32 öğrenci faydalanıyor. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleşen İngilizce dersinde öğrenciler, farklı bir dil öğrenmenin keyfini yaşıyor. Tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilen eğitimlere katılan öğrenciler Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkürlerini iletiyor.