İzmit Belediyesi, UNICEF iş birliği ile gerçekleştirilen "Çocuk Dostu Şehirler" konulu deneyim paylaşımı toplantısına katılarak projelerini sundu.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü; Türkiye Belediyeler Birliği, UNICEF iş birliği ile gerçekleştirilen Çocuk Dostu Bütçe ve Veri Tabanı Pilot Uygulaması toplantısına katıldı. "Çocuk odaklı bütçeleme ve afet riski azaltma", "Çocuk odaklı bütçeleme ve strateji geliştirme", "Erken çocukluk gelişimi stratejisi ve ulusal eylem planı", "Belediyelere düşen rol ve sorumluluklar" ile iyi uygulama örneklerinin paylaşıldığı toplantıya Türkiye’nin farklı bölgelerinden birçok belediye katılarak uygulamalarını paylaştı. İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri’ne bağlı olarak görev yapan Esra Gündüz UNICEF işbirliği ile yürütülen Benim Evim Çocuk Merkezi ve Doğa Eğitim Kampüsü Projelerini toplantıya katılan belediyelerle paylaştı.