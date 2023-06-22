SANKO Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hikmet Cilli, çocuklar için tatil valizi hazırlama konusunda önerilerde bulundu. Dr. Cilli, çocuklar için valize konulması gereken ilk eşyanın güneş kremi olması gerektiğine dikkat çekti.

Sıcak yaz günlerinin geldiğini, stresli ve yoğun geçen döneminin yorgunluğunu atmak için tatil planları yapıldığını hatırlatan Dr. Cilli, “Eyvah, ya valize önemli bir şey koymayı unutursam, bütün tatil berbat olur, düşüncesi bile can sıkıcı. Bu sorunu yaşamak istemeyenler için eksiksiz liste hazırladım” dedi. Dr. Cilli, “Valize koyacağınız eşya listesinin başına güneş kremini yazıyorum, dışarı çıkmadan 30 dakika önce miniklerimizin güneş gören yerlerine sürmemiz gerekir” uyarısını yaptı.

Çocuklar için güneş kremi seçimi

Seçilecek güneş kreminin 50 faktör, mineral filtreli, organik içerikli ve bebekler için özel üretilmiş olması gerektiğini vurgulayan Dr. Cilli, şöyle devam etti:

“Madem güneş ışınlarına dikkat dedik, miniklerimizin gözlerini korumak için güneş gözlüğümüzü de unutmayalım. UV (ultraviyole) koruyuculuğu yüksek, polikarbonattan üretilmiş, çerçevesinde zararlı kimyasal maddeler içermeyen, yüze tam oturan bir güneş gözlüğü tercih edelim.

Yakıcı güneş ışınlarından bebeğimizin kafasının etkilenmemesi için şapkamızı da valizimize yerleştirelim. Sahilde bebeğimizi rüzgârdan korumak için müslin (Müslin, iplikleri kıvrak, pürüzsüz, ince ve düzgün dokunmuş kumaş türüdür. Bu kumaştan yapılmış bez, örtü, battaniye, pike gibi tekstil ürünlerine de müslin denmektedir) bir örtümüz de mutlaka olsun.”

Tatilin olmazsa olmazı mayolar

Tatilin olmazsa olmazının mayo olduğuna işaret eden Dr. Cilli, mayo seçimi konusunda şu önerilerde bulundu:

“Bir yaş altı bebekler için uzun kollu mayo almanızı öneririm. Vücudu sıkmayan, uygun şekilde saran mayolar tercih etmeliyiz. Beraberinde simit/kolluk almayı da ihmal etmeyelim. Mayonun altına giydireceğiniz deniz/havuz alt bezini unutursanız çok zor bir tatil sizi bekliyor demektir.

Eğer bebeğiniz minik minik adım atmaya başladıysa veya yürüyen bir miniğimiz varsa deniz ayakkabısı/terliği almayı unutmayın. Bebeğiniz sürekli denizin içinde durmaktan sıkılabilir, korkabilir. Valizinize alacağınız bir plastik havuz hayat kurtarıcı olabilir.

Sudan çıkardıktan sonra bebeğinizi kurutmak için havlu veya bornoz olmazsa olmazımız. Banyo sonrası cildin kurumasını önleyecek bebek yağı da valizinizde olsun.”

Organik sinek kovucu almayı ihmal etmeyin

“Bebeğinizin sineklerin akşam yemeği olmasını istemiyorsanız yanınıza organik sinek kovucu almayı ihmal etmeyin” diyen Dr. Cilli, diğer önerilerini şöyle sıraladı:

“Bebeğinize alacağınız kıyafet sayısını iyi hesaplayın yoksa tatiliniz çamaşır yıkama ve kurutma döngüsüne giren bir işkenceye dönüşebilir. Biberon, göğüs pompası ve emzirme örtüsüne ihtiyacınız olabilir. Sahilde bebeğinizin karnı acıkacaktır. Yanınıza yemek kabı / termos alın. Bebek bezi, pişik kremi, ıslak mendil / pamuk, şampuan vs. gibi ürünleri de unutmamak gerekiyor. D vitamini, demir damlası, burun aspiratörü, serum fizyolojik, ateş ölçer, ateş düşürücü, yanık ve sinek ısırıkları için krem, alerji şurubu, yara bandı bulundurmanızı da öneririm. Araba ile tatile çıkıyorsanız yan cama takılabilen güneşlik konfor sağlayacaktır. Valizde, bebeğinizin sevdiği oyuncaklara da yer açın. Son olarak hava değişimi ve tatildeki farklı yiyecekler nedeniyle bebeğiniz ishal olabilir. Yanınıza probiyotik damla almayı unutmayın. Herkese iyi tatiller dilerim.”