Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen spor etkinliklerine öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen spor etkinliklerine öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları, spor dalı eğitim programlarını başlattı. Eğitim programları çerçevesinde Pazaryeri ilçesinde tekvando ve Osmaneli ilçesinde 4’üncü sınıf öğrencilerine çeşitli spor eğitimleri verildi. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir konu ile ilgili, “Gençlerimizin çevik olmasını istiyoruz bunun için de üstümüze düşen görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Çocuklarımızın etkinliklerimize gösterdiği yoğun ilgi bizi çok mutlu etti. Bu şekilde devam etmesini diliyoruz” dedi.