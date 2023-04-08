Safranbolu Belediyesi, ramazan ayının son 10 gününde her akşam farklı mahallelerde çocuklara özel eğlence programı düzenleyecek.

İlk günden itibaren her akşam ayrı bir camide teravih ten sonra salep, çay ve lokum ikram eden Safranbolu Belediyesi, ramazan ayının son 10 gününde iftarın hemen ardından çocuklar için de etkinlikler düzenleyecek. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Paylaşımın, birlik ve beraberliğin ayı ramazanı halkımızla birlikte idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesile ile çeşitli ikramlarımız oluyor. Bir gelenek olan Ramazan akşamlarının vazgeçilmezi Karagöz-Hacivat, kukla gösterileri ve çeşitli ikramlarımızla geleceğimizin teminatı çocuklarımızı da unutmadık. Onlar için mahallelerimizde konuk olacağız” dedi.

Ramazan akşamları çocuk etkinlikleri ilk olarak 10 Nisan 2023 Pazartesi Kirkille Mahallesi’nde başlayacak.