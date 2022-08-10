Veteriner İşleri Müdürlüğünde14-15 Ağustos tarihlerinde saat: 14:00-18:00 arası gerçekleşecek etkinliğin 4-14 yaş grubu çocuklara hizmet vereceğini belirten Çöplü, “Günlük yaklaşık 300-350 kişilik kontenjan bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi almak isteyen hemşehrilerimiz 0364 2216367 numaralı telefonu arayabilirler” diye konuştu.

Çocuklara küçük yaşta at sevgisini aşılamak amacıyla PonyClub’ı Çorum’a getireceklerini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “Belediyemizin ev sahipliğinde organize edilen etkinliğimize tüm çocuklarımızı bekliyoruz” dedi.

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