Afyonkarahisar Akçin İlkokulu 5 yaş anasınıfı öğrencileri huzurevinde kalan yaşlılar ile etkinlikler yapıp, beraber güzel vakit geçirmek için proje yaptı.

Afyonkarahisar Akçin İlkokulu 5 yaş anasınıfı öğrencileri huzurevinde kalan yaşlılar ile etkinlikler yapıp, beraber güzel vakit geçirmek için proje yaptı.

Anasınıfı Zeynep Bulduk koordinatörlüğünde Müdür Yardımcısı Gizem Kartaloğlu, Okul Müdürü Hüseyin Dadak ve öğrencilerle birlikte 2 hafta Sandıklı Hüseyin Develi huzurevine gidilerek yaşlılar ile birlikte boncuklardan bileklik yapma ve halka atma oyunları oynandı. Daha sonra ki hafta Emirdağ Fazlı- Macide Halaç huzurevine gidilerek boncuktan bileklik yapma ve kum boyama etkinlikleri yapıldı. Huzurevindeki yaşlılarda öğrencilere bocce oyunu ve bilardo öğretti.