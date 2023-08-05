Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için başlatılan uygulama ile sağlık sorunu yaşayan öğrenciler için evlerde ve hastane sınıflarında eğitim hizmeti veriliyor.

Bayburt Devlet Hastanesinde tedavi gören öğrenciler, tedavi dışındaki zamanlarını Çocuk Hastalıkları Servisindeki hastane sınıfında geçiriyorlar.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bayburt Devlet Hastanesi işbirliğinde açılan hastane sınıfında çocuklar hem hastanedeki tedavilerine devam ediyorlar, hem de eğlenerek öğreniyorlar.

Hastanede tedavi gören çocuklara doktorlar ve hemşireler de oyun ve etkinliklerle eşlik ediyorlar.