Robotik kodlama eğitimlerinden üç boyutlu tasarıma kadar, takım halinde çalışmalara imza atılan atölyede, yine lise öğrencilerinin oluşturduğu gruba topraksız tarım uygulamalarının da öğretildiği ifade edildi. Atölye Birim Sorumlusu Emre Aşkın nezaretinde yürütülen projede marul yetiştiren öğrenciler, ürünlere özenle bakıyorlar. Kısa bir süre önce başlayan çalışma neticesinde ekilen marullar büyümeye başlarken, katılımcı öğrencilere evde de tarım yapılabileceği gösteriliyor. Gençlere tarımı sevdirmeyi hedefleye projede, teknolojik yenilikler de uygulamalı şekilde anlatılıyor.

Projede yer alan lise öğrencilerinden Eylül Tutak, topraksız tarımda yıl boyunca üretim yapılabildiğine vurgu yaparak, “Topraksız tarım yıl boyunca üretim sağlayabildiği için, verimi yüksek ve kaliteli ürünler elde edebiliyoruz. Hatta ekonomiye de ciddi anlamda katkı sağlayabiliyor. Bu anlamda da dünyadaki önemli üreticiler, ürettikleri ürünlerin yüzde 85’ini ihraç edebiliyorlar. Topraksız tarım evlere de katkı sağlıyor. Bu sayede daha az maliyet kullanarak üretim yapabiliyoruz” diye konuştu.

Hidroponik olarak da adlandırılan topraksız tarım çalışmasında bulunmaktan mutlu olduğunu kaydeden Naz Yiğit, “Hidroponik tarımın temel ilkesi, bitkilerin ihtiyaç duydukları besinleri topraktan alması değil, özel solüsyonlardan alacakları şekilde konumlandırmak ve yetiştirmektir. Bu kolaylık sağlıyor. Yani yenilikçi bir çalışma. Bilim alanında da önemli bir şey olduğu için mutluluk duydum” ifadelerini kullandı.

Topraksız tarımın geleneksel tarımdan farklı yanlarını belirten Hüseyin Patlak, “Topraksız tarım sayesinde daha kısa sürede ve daha verimli ürün alabiliyoruz. Biz burada borulara marullarımızı yerleştirdik ve köklerine sürekli su gidiyor. Bunu su motorumuzla yapıyoruz. Çünkü sürekli devir daim olması gerek. Olmazsa, yosunlaşma meydana gelir. Ve bunlara ek olarak güneş de gerekli. Zaten dışarıda olduğu için güneşi yeterli bir derecede alıyor” dedi.