İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde görev yapan veteriner hekim Mustafa Hikmet Cengiz, öğrencilere yönelik seminer verdi. Seminerde, müdürlüğün çalışmalarının yanı sıra sokak hayvanlarından bulaşabilecek hastalıklar ve hayvanların saldırısına maruz kalındığında yapılması gerekenler anlatıldı. Çocukların bilinçlenmesi hedefiyle geçekleştirilen programda çocuklar ayrıca hayvanların çeşitli ihtiyaçlarının karşılandığı Patibüs aracına binerek, aldıkları eğitimleri uygulayarak pekiştirdi. Çocukların eğlenerek öğrendiği organizasyona, okul yöneticilerinin yanı sıra İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mehmet Çetinkaya’da katıldı.

İzmit Belediyesi ekipleri, sokak hayvanlarından bulaşabilecek hastalıklar ve hayvanların saldırısına maruz kalınması durumda neler yapılabileceği konusunda çocuklara uygulamalı eğitim verdi.

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