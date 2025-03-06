Yıldırım Belediyesi’nin çocukların hayal dünyalarını geliştirmek amacıyla düzenlediği "Hayalimdeki Park" resim yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

Yıldırım Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nce personel çocuklarına yönelik düzenlenen Hayalimdeki Park Resim Yarışması sonuçlandı. 5-13 yaş grubu çocuklar arasında, 3 kategoride yapılan yarışmada çocuklar hayallerindeki parkları resmetti. Her kategoride ilk üçe giren eserler ve birer adet de mansiyon ödülüne değer eser belirlendi. Yıldırım Belediyesi hizmet binasında düzenlenen ödül töreninde minik sanatçıların çizdiği eserler görücüye çıktı. Çiçeklerle süslenmiş oyun alanları, renkli kaydıraklar, salıncaklar ve doğal yaşam alanları içeren resimler ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı.

Çocukların eserlerini tek tek inceleyip resimlerin hikayelerini çocuklardan dinleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yarışmaya katılma cesareti gösteren minikleri tebrik etti.

Her bir resmin geleceğin daha yeşil ve yaşanabilir şehirleri için ilham kaynağı olduğunu vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, "Neşeleriyle Yıldırım’ı bir çiçek bahçesine dönüştüren evlatlarımız hayallerindeki rengarenk parkları resmettiler. Böyle güzel evlatlar yetiştirdiği için çalışma arkadaşlarımı kutluyorum. İnanıyorum ki yavrularımız geleceğin dünyasını iyileştirecek adımlarıyla dünyaya mutlu birer fotoğraf bırakmış olacaklar" dedi.