Kocaeli İzmit Belediyesi Oyuncak Müzesi, bu hafta sonu çocuklara yönelik yaratıcı atölyeler düzenleyerek minik ziyaretçilerini ağırladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesinin Tarihi Kapanca Sokak’ta bulunan Oyuncak Müzesi, gerçekleştirdiği atölyelerle çocukları ağırlamaya devam ediyor. Bu hafta sonu düzenlenen Ziyaretçimiz Kardan Adam atölyesinde çocuklar hem eğlendi yaratıcılıklarını geliştirme fırsatı buldu. Atölyeye katılan çocuklar, çorap, eva, ipler ve boya kalemleri gibi malzemeleri kullanarak kardan adam yaptı.

Kaynak: İGF