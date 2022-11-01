Adana’nın Tufanbeyli ilçesine bağlı Doğanlı Mahallesi’nde yapılan halı saha hizmete girdi. Çocuklar ise kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkarıp halı sahaya girdi.

Adana’nın Tufanbeyli ilçesine bağlı Doğanlı Mahallesi’nde yapılan halı saha hizmete girdi. Çocuklar ise kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkarıp halı sahaya girdi.

Tufanbeyli Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan halı saha mahalledeki çocukların ve gençlerin hizmetine sunuldu. Belediye görevlileri eşliğinde kendileri için yapılan halı sahaya giren çocuklar, kirlenmemesi için ayakkabılarını çıkararak halı sahaya girdi.

Belediye ekipleri aracılığı ile belediye başkanına videolu teşekkür eden çocukların ayakkabıları olmadığını gören Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, çocukların bu güzel hareketi karşında duygulandı. Başkan Ergün, sosyal medya hesabından, "Hayırlı olsun canlarım benim. Güle güle kullanın. Doğanlı’nın temiz kalpli çocukları yeni sahaları kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkarıp girmişler. Zarafetinize kurban olurum ben sizin" ifadelerini paylaştı.