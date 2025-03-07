Başiskele’de çocuklar, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Karagöz ve Hacivat ile eğlencenin doruğuna ulaştı.

Ramazan ayının neşesini, birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu yaymak için etkinlik takvimi oluşturan Başiskele Belediyesi, her yaştan vatandaşın gönlüne dokunuyor. Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe çocuklar aileleriyle birlikte akın etti. Ramazan ayı münasebetiyle ışıl ışıl süslenen merkezde; patlamış mısırdan pamuk şekerine, Osmanlı şerbetinden macununa kadar birçok ikramlarla karşılanan çocuklar, Ramazan’ın sevincini, kültürünü ve geleneğini yaşadı. Ramazan’ın manevi iklimine uygun sahne gösterilerini izlemek için konferans salonunu velileriyle birlikte hınca hınç dolduran çocuklar, geleneksel kültürün en önemli sahne gösterilerinden biri olan Karagöz ve Hacivat ile hem eğlendi hem de birçok konuda önemli bilgiler öğrendi. Daha sonra bubble gösterisini izleyen çocuklar, köpüklerle oluşturulan su balonlarını büyük heyecan ve merakla izledi. İrili ufaklı balonlar havada uçuşurken, çocuklar da balonları patlatabilmek için birbiriyle yarıştı. Çeşitli yarışmalarla da interaktif hale getirilen etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi.

Güzel bir Ramazan gecesi geçiren çocuklar ve aileleri etkinlik dolayısıyla Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ve ekibine teşekkür etti.