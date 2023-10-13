Bayburt’ta ’Çocuklar Güvende’ konulu toplantı gerçekleştirildi.

Bayburt Öğretmenevi’nde Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü öncülüğünde ’Çocuklar Güvende’ konulu toplantı gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının çalışmalarından biri olan ’Çocuklar Güvende’ programı paydaş kurumların katılımı ile gerçekleşti. Yapılan kahvaltının ardından Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Caferi Tayyar İğdir, konuyla ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Ardından paydaş kurumlardan oluşan temsilcilerden oluşturulan ekiplerle ’İlimizde risk altında olan çocukları tespit ederek, koruyucu ve önleyici çalışmalar’ yapılmasına dair istişareler yapıldı.

Kamu kurum kuruluşları müdürlerinin katıldığı toplantı, görüş ve önerilerin alınmasıyla sonra erdi.