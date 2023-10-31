Aile ve Sosyal Hizmetler Erzurum İl Müdürlüğü’ne bağlı Nenehatun Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü’nde korunma ve bakım altında bulunan çocuklar tarafından hazırlanan “Türkiye Yüzyılı Resim ve El Sanatları” sergisi ziyarete açıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, serginin açılışında yaptığı konuşmada “Nenehatun Çocuk Evlerimiz olarak çocuklarımızın sanatsal anlamda ortaya koymuş oldukları becerilerinden oluşan bir sergimiz mevcut. Özellikle çocuklarımızın hem iç dünyalarına ait olarak; kendi psikolojik ve sosyal yapılarını sanatsal alana da resmettikleri, yansıttıkları psikososyal destek anlamında da sosyal kabul gördükleri bir alandayız. Çocuklarımız öğretmenlerimizin desteğiyle de özellikle çok güncel, çağımıza da hitap eden, geleceğimize de eden, hem geçmişimizi ifade eden bazı resimlerin olduğunu, aynı zamanda da gelecekte kızıl elma gibi hava hakimiyetinin olduğu Kızılelma belki kara hakimiyetinin olabileceği TOGG resimlerinin de olduğu bir sergi olarak ifade edebiliriz" dedi.

Nenehatun Çocuk Evleri Çok Amaçlı Salonu’nda sergilenen eserler saat 17.00’ye kadar ziyaretçiler tarafından gezilebilecek.