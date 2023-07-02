Kartepe Belediyesi’nin Kurban Bayramı süresince düzenlediği eğlenceli etkinliklere katılan çocuklar doyasıya eğlendi.

Kartepe Belediyesi’nin 32 mahallede 5 gün boyunca düzenlediği etkinliklerle çocuklar unutulmaz anlar yaşadı. Özel olarak hazırlanan bayram otobüsü ile her mahalleye giden ekipler, çocuklara gösteriler düzenledi, ikramlarda bulundu. Jonglör, sihirbaz, animatörler, palyaçolar ve bubble show gösterileriyle eğlenen çocuklara sürpriz hediyeler de verildi.

Kurban Bayramı etkinlikleri çerçevesinde açık hava sinema gösterimi de başladı. Kartepeli miniklere "Aslan Hürküs: Görevimiz Gökbey", yetişkinlere ise "Neşeli Günler" filmleri izletildi.

7’den 70’e herkesin eğlenceli anlar yaşadığını ifade eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Kurban Bayramı’na özel etkinlikler ile hemşehrilerimizle bir araya geldik. Her mahallemizde etkinliklerimizin yanı sıra film gösterimi ile de Kartepeli evlatlarımız unutulmaz bir gün yaşadılar" dedi.