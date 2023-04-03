Derince Belediyesi’nin Kent Meydanı’nda düzenlediği Ramazan etkinliklerinde çocuklar doyasıya eğleniyor.

Derince Kent Meydanı’nda kurulu olan Çayhane de haftanın belirli günlerinde çocuklara özel etkinlikler gerçekleştiriliyor. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün de katılarak çocukları yalnız bırakmadığı Ramazan eğlenceleri çerçevesinde Kent Meydanı’nda Nasreddin Hoca ile Kıssadan Hisse, Karagöz ile yarışmalar, sihirbaz gösterisi, yüz boyama ve balon yapımı etkinlikleri gerçekleştirildi. Ayrıca Ramazan etkinliklerinde çocuklara Osmanlı macunu, pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi.