Türkiye Futbol Federasyonu ile Erdemli Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen futbol şenliği başladı. Erdemli ilçesinde düzenlenen şenlikte geleceğin sporcularını keşfetmek ve çocukları spora yönlendirmek hedefleniyor.

Türkiye Futbol Federasyonu ile Erdemli Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen futbol şenliği başladı. Erdemli ilçesinde düzenlenen şenlikte geleceğin sporcularını keşfetmek ve çocukları spora yönlendirmek hedefleniyor. Futbol şenliğinde buluşan çocuklar da yeşil sahada yeteneklerini sergiledi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Erdemli Kaymakamlığı ve Erdemli Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün düzenlediği TFF U11, U12 Futbol Şenliği, Mersin Erdemli’de başladı. Erdemli Şehir Stadı’nda düzenlenen futbol şenliğine, 6 kulüpten 360 sporcu katıldı.

Gençleri sporun her dalıyla buluşturmanın gayretinde olduklarını belirten Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, “Erdemli’de gençlerimizi futbol şenliğinde buluşturmak üzere U11 ve U12 gruplarının şu anda ’Futbol Şenliği’ adı altında düzenlediğimiz müsabakalarını izliyoruz. Belediye bünyesinde şu anda U11’den başlayıp U19’a kadar 800 tane lisanslı futbolcumuz var. Zaten belediyemizin spor müdürlüğü bünyesinde yılda 2 bin tane gencimize eğitim veriyoruz, futbol anlamında eğitim veriyoruz, hocalarımız var. Tüm spor dallarında 4 bin tane gencimiz, futbol müdürlüğümüzün uhdesinde, sporun tüm dallarında gençlerimizin yarınlara en güzel şekilde hazırlanmasını sağlıyoruz” diye konuştu.

Şenlikte karşılaşmalar kıran kırana geçerken ,sahada mücadele edip yeteneklerini sergileyen çocukların yüzleri güldü.

Şenliğe katılan çocuklar futbolu çok sevdiklerini dile getirerek, kentte böyle bir organizasyonun yapılmasından mutluluk duyduklarını kaydettiler.