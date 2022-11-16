Ataşehir ve Monheim am Rhein Belediyeleri’nin el ele vererek başlattıkları iş birliği çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu kez yepyeni bir proje olan “Kamera ile Kendi Şehirlerini Yeniden Keşfetme” atölyesinde iki kentin çocukları bir araya geldi.

Ataşehir ve Monheim am Rhein Belediyeleri’nin el ele vererek başlattıkları iş birliği çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu kez yepyeni bir proje olan “Kamera ile Kendi Şehirlerini Yeniden Keşfetme” atölyesinde iki kentin çocukları bir araya geldi.

Yaşadığı şehrin renkli sokaklarına, tarihine, sevdiği manzarasına kendi objektifinden bakarak keşfetmek isteyen çocuklar için Ataşehir ile Monheim am Rhein Belediyeleri ortaklaşa “Kamera ile Kendi Şehirlerini Yeniden Keşfetme” ismini verdikleri iki gün süren bir atölye programı hazırladı.

Atölyeler, 29 - 30 Ekim Monheim Am Rhein kentinde, 5 - 6 Kasım’da ise Ataşehir’de gerçekleşti. İki ülkenin çocukları fotoğraf makineleriyle kendi kentlerinin yaşam alanlarının çekimlerini gerçekleştirerek hem eğlenceli vakit geçirdiler hem de iki ayrı kentin ortak özelliklerini keşfettiler.