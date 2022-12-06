Tepebaşı Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası Eğitim ve Çalışma Merkezi, enstrümanları tanıtmak üzere minik öğrencileri ağırlamaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası Eğitim ve Çalışma Merkezi, enstrümanları tanıtmak üzere minik öğrencileri ağırlamaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası Eğitim ve Çalışma Merkezi, ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerini misafir ederek çocukların müzik aletlerini tanımalarına fırsat sağlıyor. Son olarak Gazi İlkokulu öğrencisi 4-5 yaş aralığındaki 48 çocuk, merkezi ziyaret etti. Ziyarette merkezi gezen öğrenciler, Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası yetkililerinden enstrümanlar hakkında bilgiler aldı. Müzik aletlerini tanıyan çocuklar, merak ettiği sorulara da cevap alma fırsatı yakaladı. Çalgıları tanırken eğlenceli anlar geçiren çocuklar, bir enstrüman çalmayı öğreneceklerine dair de söz verdi.

“Sağlıklı, sanat ile iç içe bir nesil için”

Birçok okuldan öğrenciler merkezi ziyaret ederken, konu hakkında bir değerlendirmede bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, “Bir bireyin küçük yaşta müzik ile tanışması çok önemli. Sosyal bir proje örneği olan İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası’nı da bu anlayış ile kurduk. Proje bugün çok iyi noktalara geldi, öğrencilerimiz birçok başarılı işe imza attı. İstiyoruz ki çocuklarımız müzik ile erken yaşta tanışma fırsatı bulsun çünkü müziğe başlayan çocuklarımız, kariyerine bir müzisyen olarak devam etmese bile derslerinde muhakkak başarılı oluyor, kötü alışkanlıklardan da uzak duruyor. Sağlıklı, sanat ile iç içe bir nesil yetiştirebilmek için çocuklarımızın müziğe duydukları ilgiye destek vermeye devam edeceğiz. Müziği iyileştirici gücüne inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Gazi İlkokulu yetkilileri de ziyaret sonunda Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.