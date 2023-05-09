İlk ve ortaokul öğrencileri artık aileleriyle daha çok zaman geçiriyor. İlk ve ortaokul öğrencilerine yönelik hizmet veren Özel Düzce Çocuk Kulübü, öğrencilerin sosyalleşmesine imkan tanırken, etkinliklerle zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırıp, çocukların aileleriyle kaliteli zaman geçirmesine imkan sağlıyor.

Günümüzde okul ile ev arasında mekik dokuyan ve sosyal aktivitelerden yoğun ders programları nedeniyle uzak kalan öğrenciler için Düzce Özel Çocuk Kulübü alternatif oluyor. Öğrencilerin okuldan sonraki zamanlarda yaşıtlarıyla birlikte deneyimli öğretmenler eşliğinde derslerini yapan, çeşitli sosyal aktiviteler ile internet gibi zararlı alışkanlıklardan uzaklaşan minikler, ayrıca hobi alışkanlıkları da kazanıyor. Derslerini arkadaşlarıyla ve deneyimli öğretmenlerle birlikte yapan öğrenciler ise evlerine döndüklerinde aileleriyle çok daha fazla ve kaliteli zaman geçiriyor.

“Çocuklarım daha sosyal oldu”

Düzce Özel Çocuk Kulübünde çocuklarını gönderen Pınar Nefes, biri 8 diğeri 10 yaşında iki çocuğunu 2 sene önce kayıt yaptırdığını ve çok memnun kaldığını belirterek "Bize çok büyük katkı sağladı. Yani korona zamanında eve kapanmıştık, aynı zamanda ders tekrarı olsun okulda anlayamadığı konular olsun büyük bir avantaj bizim için. Aynı zamanda eve geldiklerinde bizimle vakit geçirebilmeleri bizler için çok iyi oluyor. Çünkü bütün ödevlerini, ders tekrarlarını yaptıkları için evde de bizimle zaman geçirmeye vaktimiz kalıyor. Bol değerlendiriyoruz ailece. Ayrıca İngilizce’de dil eğitimi alıyorlar yani onda da gayet başarılı bir düzeyde şu an ilerliyoruz. O dil eğitiminin faydasını da derslerinde de sınavlarında da görüyoruz” ifadelerinde bulundu.

“Evde çocuğumuzla daha iyi vakit geçiriyoruz”

Öğrenci velisi Kader Kaya ise okul ile ilgili bütün çalışmaları Düzce Özel Çocuk Kulübünde yaptıkları için evde ailece daha iyi vakit geçirdiklerini ifade ederek “Kızım burada, oğlum da buradaydı ama liseye başlayınca bıraktı. Şimdi kızımla devam ediyoruz. Biz evde ödev yaptıramıyoruz haliyle çocuklar evde ödev yapmak istemiyor. Buraya geliyor arkadaşları ile rekabete dayalı severek çalışıyor. Arkadaş ilişkilerini kuvvetlendirdi. Çünkü aynı sınıftan aynı okuldan geldiği arkadaşları da var. Güzel vakit geçiriyorlar, birlikte rekabet halinde yazılılarına çalışıyor, ödevlerini yapıyorlar. Ayrıca çok güzel değerler kattı. Arkadaşlık bağları kuvvetlendi. Eve gelince artık ödev gibi yapacak bir derdimiz kalmadığı için aile ile vakit geçiriyor. Okuldan geldikten sonra direkt buraya geliyor. Burada ödevlerini yaptırıyorlar ödevleri bittikten sonra test yaptırıyorlar. Onun dışında oyun ve etkinlikleri var burada” şeklinde konuştu.

“Bütün çabamız çocukların aileleriyle kaliteli vakit geçirmesi için”

Özel Düzce Çocuk Kulübü İlkokul sorumlusu Gamze Parlak, kulüpte çocukların okullarında başarılı olması ve aileleriyle kaliteli vakit geçirmesi için çalıştıklarını dile getirerek “Bize çocuklar geliyor, ödevleri varsa günlük akışta ödev yapımı daha sonrasında birebir eksikleri üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Sosyal, sportif faaliyetler, akıl oyunları, zeka oyunları oynuyoruz. Gerektiğinde boyamalar yapıyoruz. Çocuklarımız, eğlenceli ve kaliteli vakit geçiriyorlar. Kesinlikle arkadaşlık ilişkileri de gelişiyor. Bununla beraber davranışlarında da olumlu değişmeler görüyoruz. Eve eksiksiz gitsinler ki aileleriyle birlikte kaliteli vakit geçirsinler diye çalışıyoruz. Derste, konuda eksikleri varsa onlar üzerinden çalışmalar yapıyoruz, okumalarda sıkıntı varsa hızlı okuma çalışmaları gerçekleştiriyoruz. En önemlisi bence çocuk okul ve kulüpten sonra eve gittiğinde yapması gereken hiçbir işin kalmaması ve sadece aile ile vakit geçirecek olması. Bundan dolayı kulüplerin en büyük avantajı bence ailelerin ve öğrencinin üzerindeki yükün azaltılması ve sadece aynı ailelerle gitsinler oyun oynasınlar vakit geçirsinler” diye konuştu.

“Çocuklarımızın okul başarıları ve aileleriyle geçirecekleri zaman bizim için önemli”

Çocuk Kulübü Genel Müdürü Fatma Aksu ise öğrencilerin eğitim başarılarını, sosyalleşmelerini ve aileleriyle geçirecekleri kaliteli zamanı önemsediklerini belirterek "Çocuk kulübü okul öncesi veya okul sonrası eğitimlerine destek veren bir kurumdur. Çocuk kulübünde ilkokul ve ortaokul öğrencilerimize hizmet veriyoruz. Öğrencilerimiz hafta içi her gün kurumumuza gelirler, günlük olarak ödevleri yapılır, ders çalışma eksikleri ile ilgili çalışma, yazılı dönemlerine yazılı hazırlık çalışması, birebir yapılan rehberlik çalışmaları ve veli toplantıları şeklinde bir program akışı vardır. Yine aynı zamanda sosyal ve sportif faaliyetlerimiz de mevcuttur. Her şeyden önce öğretimden ziyade eğitim kısmı biraz daha ağır basıyor. Önceliğimiz bu çocukların burada sosyalleşmesi, birlikte hareket etme duygusu, birlikte paylaşma duygusuna ağırlık veriyoruz. Yine aynı zamanda biliyorsunuz ki günümüzde çoğu velimizin de şikayet ettiği gibi çocuklarımız bir sosyal medya, internete düşkünlük gibi alışkanlıklardan şikayetçi. Bunu en aza indirebilmek için burada zaman geçirmelerini sağlıyoruz. Ailelerimizin ve çocuklarımızın eğitim öğretim kısmındaki yüklerini biz almış oluyoruz. Onlar akşam eve döndüklerinde aileleriyle kaliteli güzel vakit geçirebiliyorlar” dedi.

“Okullar kapandıktan sonra yaz kampımız başlıyor”

Aksu ayrıca okulların yaz tatiline girmesi ile birlikte Özel Düzce Çocuk Kulübünün yaz kampının başladığını belirterek, “16 Haziran itibariyle eğitim öğretim döneminin sonuna geliyoruz. Fakat bizim eğitimlerimiz yaz döneminde yaz kampı ile devam ediyor. Bu süreçte öğrencilerimiz yine programlarımıza katılabiliyorlar. Havuz günleri, piknik günleri, spor faaliyetleri, dini eğitim, dil eğitimi, gibi birçok alanda eğitim sunuyoruz” diye konuştu.