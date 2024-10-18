Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ortaklığında yürütülen “Biz Büyük Bir Aileyiz” projesi kapsamında Mithatpaşa Cengiz Topel Ortaokul öğrencilerine yönelik kurs programları düzenlendi.

Çocukların zararlı alışkanlıklardan uzak kalarak vakitlerini onları geliştirecek etkinliklerle geçirmeleri ve sosyalleşmelerine katkı sağlanması amacıyla düzenlenen İngilizce ve Tekvando kurs programları kapsamında öğrencilere ihtiyaç duyacakları malzemeler hediye edildi.