DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğü tarafından 1. sınıf öğrencilerine işitme taraması yapılıyor. Taramada duyma kaybı olan çocuk hemen doktora yönlendiriliyor.

Düzce Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ekipleri 1. sınıfta eğitim gören çocukların okul çağı işitme taramasına başladı. Düzce Merkez, Akçakoca ve Gölyaka ilçelerinde başlanılan programda, 1. sınıf öğrencilerinin hepsine işitme taraması gerçekleştiriliyor.

Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “İşitme sadece bebeklik döneminde değil, çocukluk döneminin her evresinde büyük bir öneme sahiptir. İşitme kayıpları, enfeksiyonlar, travmalar ve progresif işitme kaybı yapan genetik hastalıklara bağlı olarak doğum sonrası dönemde de ortaya çıkabilmektedir. İşitme eğitim ve iletişim için en önemli bileşenlerindendir. Okul döneminde daha da önemli hale gelmektedir. Kalıcı işitme kaybı yaygınlığının okul-yaşı nüfusta binde dokuza yükseldiği bildirilmektedir. Bir yada her iki kulakta kalıcı ya da geçici işitme kaybı okul-yaşı çocukların yüzde 14’ten fazlasını etkilemektedir. Tek taraflı işitme kayıplarında bile sınıf tekrar oranı yüzde 37 olarak bildirilmektedir. İşitme kaybı dikkat, öğrenme ve sosyal işlevlerdeki sıkıntıları artırmaktadır. Çocuklardaki işitme kaybı yaygınlığı eğer gerekli tıbbi ve eğitim desteği sağlanamazsa okul başarısını olumsuz yönde etkileyerek önemli ekonomik kayıplara sebep olmaktadır” dedi.

Çocuklar doktorlara sevk ediliyor

Sağlık Müdürü Yılmaz, tarama sonucunda işitme kaybı şüphesi olan çocukların kulak burun boğaz uzmanlarına sevk edildiğini belirterek “Daha ileri tetkik ve tedavi gerektiren olgular ise kulak burun boğaz uzmanları tarafından, yeni doğan işitme tarama programında da üst basamak olan referans merkezlere yönlendirilmektedir. Referans merkezler; 2014/27 sayılı yeni doğan işitme tarama programı genelgesi ve eklerinde yer alan şartları sağlayan ve Genel Müdürlüğümüz tarafından onaylanan, 3. basamak sağlık kuruluşlarıdır. Tarama programıyla amacımız; geleceğimiz olan çocuklarımızın, tarama testleri ile erken dönemde saptanan ve tedavi edilebilen hastalıklar konusunda erken müdahalelerinin yapılarak yaşıtları sağlıklı çocuklarla eşit şartlarda yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamak ve sağlıklı bir nesil oluşturabilmektir” ifadelerinde bulundu.

Tarama programının her ilçede devam edeceği bildirildi.