Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün girişimleriyle kente kazandırılan Şair Nabi Dijital Sinema Salonu çocukların ve gençlerin uğrak yeri olmaya devam ediyor. Dijital sinemada bir araya gelen çocuklar, animasyon çizgi film izlemenin tadına vardı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün girişimleriyle kente kazandırılan Şair Nabi Dijital Sinema Salonu çocukların ve gençlerin uğrak yeri olmaya devam ediyor. Dijital sinemada bir araya gelen çocuklar, animasyon çizgi film izlemenin tadına vardı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Şair Nabi Dijital Sinema Salonu çocukları ve gençleri ağırlamaya devam ediyor. Her hafta bir sinema filmi veya çocukların izlemek istedikleri animasyon çizgi filmlerini beyaz perdeye yansıtan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bu kez de çocukların izlemekten büyük keyif aldığı yerli bir animasyon çizgi film izleyicilerle buluşturdu.

Şair Nabi Dijital Sinema salonunu dolduran çocuklar keyifli dakikalar yaşarken kendilerine sunulan imkanlardan dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.