Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün girişimleriyle kente kazandırılan Şair Nabi Dijital Sinema Salonu çocukların ve gençlerin uğrak yeri olmaya devam ediyor. Dijital sinemada bir araya gelen çocuklar animasyon çizgi film izledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün girişimleriyle kente kazandırılan Şair Nabi Dijital Sinema Salonu çocukların ve gençlerin uğrak yeri olmaya devam ediyor. Dijital sinemada bir araya gelen çocuklar animasyon çizgi film izledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Şair Nabi Dijital Sinema Salonu çocukları ve gençleri ağırlamaya devam ediyor. Her hafta bir sinema filmi veya çocukların izlemek istedikleri animasyon çizgi filmlerini beyaz perdeye yansıtan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bu kez de çocukların izlemekten büyük keyif aldığı animasyon türündeki bir çizgi filmi izlettirdi.

Şair Nabi Dijital Sinema Salonu’nu dolduran çocuklar keyifli dakikalar yaşarken kendilerine sunulan imkanlardan dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.