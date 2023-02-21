Samsun Atakum Belediyesi ve bir dernek iş birliğiyle deprem bölgesinden Atakum’a gelen çocuklar Doğa Bilimleri Köyü’ndeki bilim, sanat, müzik ve spor atölyelerindeki derslerle hem eğleniyor hem de depremin izlerini siliyor.

Samsun Atakum Belediyesi ve bir dernek iş birliğiyle deprem bölgesinden Atakum’a gelen çocuklar Doğa Bilimleri Köyü’ndeki bilim, sanat, müzik ve spor atölyelerindeki derslerle hem eğleniyor hem de depremin izlerini siliyor.

Atakum Belediyesi ve Doğanın Çocukları Akademisi Derneği’nin (DOÇAK) ortak çalışması sonucunda atıl bir yapıdan çocukların doğanın içerisinde bilim, sanat, müzik ve spor atölyelerinde eğitim aldığı Doğa Bilimleri Köyü’ne dönüşen okul depremzede çocuklara kapılarını açtı. Pedagog ve psikiyatrlar tarafından takip edilen eğitim programıyla çocuklar, Atakumlu akranlarıyla bir arada atölyelerde hem eğleniyor hem de depremin izlerini siliyor.

Eğitimler devam edecek

DOÇAK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cevat Nisbet, deprem bölgesinden aileler Samsun’a gelir gelmez depremzede çocukları, okulun mevcut öğrencileriyle bir araya getirdiklerini belirterek, “Bu stresli günlerin atlatılması için katkı sağlamayı amaçladık. Bir haftalık süreçte her gün 6 farklı atölyede, 60’a yakın öğrencimizi ağırladık. Yarıdan fazlası deprem bölgesinden gelen çocuklarımızdı. Okullar açıldıktan sonra da hafta sonu için özel bir program yapıyoruz. Bu eğitimleri vermeye devam etmek istiyoruz. Çok hassas bir dönem olduğu için psikiyatrist ve pedagog arkadaşlarımızın eşliğinde bu eğitimleri veriyoruz. Veliler de çocukların ilk gün geldiklerine kıyasla daha az stresli olduğunu söylüyor. Bu bizi çok mutlu ediyor” dedi.

Çocuklar normale dönüyor

Depremde herkesin çok yara aldığını ve tüm Türkiye’nin tek yürek olduğunu söyleyen atölye eğitmenlerinden Doç. Dr. Elif Omca Çobanoğlu, “Bizler ne yapabiliriz diye düşündük ve eğitimci olduğumuz için bu noktaya odaklandık. Üniversiteden psikolog ve psikiyatr arkadaşlarımız da geldi, onlardan ipuçları aldık. Sonrasında okul öncesi, ilköğretim ve ortaokul çocuklarımız için içerisinde müziğin, sanatın, sporun, fenin, edebiyatın olduğu program hazırladık. Depremzede çocuklarımız duygusal anlamda zor bir süreçten geçiyordu. Bizimle göz teması kurmaktan çekinen çocuklarımız vardı. Ama sonra buradan mutlu olarak gittiklerini gördük. Ebeveynlerine sorduk, buradan çıkarken çocuklarının normale döndüklerini ve güldüklerini gördüklerini söylediler. Bu bizi heyecanlandırdı ve yaptığımız işin doğruluğuna inandırdı. Çocuklar çok hızlı uyum sağlıyorlar. Gözlerindeki neşe bir anda kıvılcım şeklinde çakmaya başlıyor. Bunu görmek inanılmaz bir şey. Beni çok duygulandırdı” diye konuştu.

“Ailelerden çok güzel geri dönüşler aldık"

Doğa Bilimleri Köyü’nün bir başka eğitimcisi Prof. Dr. Hatice Bozoğlu da “Depremzede çocukları, Doğa Bilimi Köyü öğrencileriyle kaynaştırmak ve onların travmalarını hafifletebilmek adına bu programı yaptık. Ailelerden çok güzel geri dönüşler aldık. Kişisel olarak gözlemlediğim kadarıyla hemen adapte olamayacakları yönünde bir izlenim vardı ama emin olun yaklaşık 20 dakika sonra hepsi gruba katıldılar. O yüzden bir an önce depremzede çocuklarımızı, öğrencilerimizin arasına katıp hayata geri dönüşlerini sağlamamız gerekiyor. Bu konuda da zaman kaybetmememiz gerektiğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

Gönüllü liselilerden müzik ziyafeti

Öte yandan, gönüllülerin önemli destek verdiği Doğa Bilimleri Köyü’nde liseli öğrenciler de depremzede çocuklarla bir araya geldi. Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi öğrencileri, Doğa Bilimleri Köyü’ndeki müzik atölyesine katılarak depremzede çocuklar için minik bir konser verdi.