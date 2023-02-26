DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri, depremzede çocuklara yönelik gerçekleştirdiği etkinliklere bir yenisini daha ekleyerek, maskotlar eşliğinde eğlence programı düzenledi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri, depremzede çocuklara yönelik gerçekleştirdiği etkinliklere bir yenisini daha ekleyerek, maskotlar eşliğinde eğlence programı düzenledi.

Düzce Zahidül Kevseri Kız Öğrenci Yurdu’nda misafir edilen depremzedelere yönelik çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Geçtiğimiz günlerde doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirilmiş, afeti yaşayan vatandaşlar doğa ile buluşmuştu. Çocuklara yönelikte yurt içinde çeşitli etkinlikler hazırlayan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri, son olarak maskotlar eşliğinde eğlence düzenledi. Yüzleri boyanan ve oyunlar oynayan çocuklar maskotlar ile keyifli zaman geçirdi.