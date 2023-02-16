Adıyaman’da çocuklar depremde yaşadıkları korkuyu çadır kentler ve ayakta kalan parklarda oyun oynayarak unutmaya çalışıyor. Sağlam bir ev isteyen küçük çocuğun talebi ise yürek burktu.

Adıyaman’da çocuklar depremde yaşadıkları korkuyu çadır kentler ve ayakta kalan parklarda oyun oynayarak unutmaya çalışıyor. Sağlam bir ev isteyen küçük çocuğun talebi ise yürek burktu.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremden etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman’da bir yandan enkaz çalışmaları devam ederken, bir yandan da vatandaşlar çadır kentlerde yaşantılarını sürdürmeye devam ediyor. Çadır kentlerde kalan çocuklar ise depremin korkusunu oyun oynayarak atmaya çalışıyor. Çadır kentlerde bulunan gönüllüler ise mutlu etmek istedikleri çocuklar ile birlikte oyun oynuyor. Çadır kentte görevlendirilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı ekipler ise sürekli olarak aileleri ziyaret ederek, psikososyal destek veriyor.

“Burada futbol oynayarak vakit geçiriyorum”

Çadır kentte ailesi ile birlikte kalan Mahmut Akdağ isimli çocuk, çeşitli oyunlar oynayarak zaman geçirmeye çalıştıklarını belirterek, “Burada futbol oynayarak vakit geçiriyorum. Bazen de yemek sırasına giriyorum. Bazen de karlarla oynuyorum. Çok fazla ev yıkıldı. Bizim ev de hasarlı, biz de çadırda yaşıyoruz” dedi.

“Bugün çok eğlendik”

Gönüllüler ile birlikte çok eğlendiklerini kaydeden Hatice Yanık ise, “Resim yapıyoruz, oyuncaklarımızla oynuyoruz. Yeni oyuncaklar geldi. Çadırımız da çok güzel. Oyun hamurlarımızla şekiller çıkartıyoruz, dışarıda da top oynuyoruz. Bugün çok eğlendik, ağabeyler bizimle top oynadı. Onlara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Sapasağlam bir ev istiyorum”

Annesi ve kardeşleri ile birlikte çadırda yaşayan Duran Ali Kebe ise uçağa binmek istediğini ve sağlam bir evinin olmasını belirterek, “Sıcak bir ev istiyorum, sıcak. Sapasağlam bir ev istiyorum” diye konuştu.