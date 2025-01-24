Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından çocukların sömestr tatilini verimli ve eğlenceli bir şekilde geçirmesi için hazırlanan şenlik programına katılan Başkan Çavuşoğlu, “Bütün çocukların mutlu olduğu bir Denizli hayalini hep beraber gerçekleştireceğiz” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin okulların sömestr tatiline girmesinden dolayı çocuklar için hazırladığı şenlik tüm hızıyla sürüyor. 26 Ocak’a kadar Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde sürecek olan ve binlerce çocuğun akın ettiği şenliğe Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu da katılarak çocukların heyecan ve mutluluğuna ortak oldu. Burada çocuklara seslenen Başkan Çavuşoğlu, çocuklara yönelik sundukları beslenme desteğinden, eğitime dair yaptıkları çalışmaları anlatarak, “Hafta boyunca sizlerle eğlenmeye devam edeceğiz. İstiyoruz ki yüzünüz hep gülsün, mutluluğunuz o kadar büyük olsun ki anne, babalarınız güne mutlu bir şekilde başlasın. Bütün çocukların mutlu olduğu bir Denizli hayalini hep beraber gerçekleştireceğiz. Sizleri çok seviyoruz, güzel güzel eğlenin. Mutluluk sizlerin olsun” ifadelerini kullandı.

17 ilçede çocuklar doyasıya ara tatilin tadını çıkaracak

Hafta sonu devam eden şenlikte ise sosyal medyanın sevilen çocuk kanalı Miniyo çocuk şarkılarından boyama atölyelerine, tiyatro gösterilerinden köpük şovlarına, kukla gösterilerinden VR sanal gerçeklik deneyimleme imkanına, mini diskodan planetaryum gösterimlerine dek birçok etkinlik ve sürprizlerle çocuklar gönüllerince eğlenecek. Etkinlik boyunca çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır ikramları da Büyükşehir Belediyesi tarafından devam edecek. 27 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında ise ilk kez 17 ayrı ilçede çocuklar doyasıya ara tatilin keyfini yaşayacak.