Muğla’daki kıyı ve sulak alanların korunması ve sürdürülebilir balıkçılık çalışmalarını desteklemek amacıyla kurulan Sucul Yaşam Derneği önemli projelere imza atıyor. ’Koru ve Tanı’ ilkesiyle hareket eden dernek, Muğla ve ilçelerindeki kırsal mahalle okullarında düzenlediği eğitimlerle, deniz canlılarını tanıtarak doğaya duyarlı bir nesil yetiştirmeyi hedefliyor.

Dernek Başkanı Banu Serin, yürütülen faaliyetler hakkında bilgi vererek, "Kırsal mahalle okullarında çocuklarımız ile bir araya gelerek 7-12 yaş arasındaki çocuklara deniz canlılarını ve plastik kirliliğinin çevreye etkilerini anlatıyoruz. Amacımız, çocuklarda ekolojik sisteme karşı duyarlılık ve çevre bilinci oluşturmak” dedi.

Her hafta bir okul ziyareti gerçekleştirilen proje kapsamında bugüne kadar 6 okulda toplam bin 240 öğrenciye ulaşan dernek, son olarak Köyceğiz Pınar Kulfat İlkokulu’nu ziyaret eden ekip çocuklara ilgi çekici anlatımlar ve görsel sunumlar eşliğinde farkındalık kazandırdı.

Dernek, çocukların deniz canlıları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlarken, plastik kirliliğinin ekosisteme verdiği zararlar konusunda da bilgilendirme yaparak doğanın korunması adına geleceğe yatırım yapmayı sürdürüyor.