Eğitimci-yazar Murat Ertaş yaptığı açıklamayla anne ve babaların internet ve akıllı telefon uygulamalarındaki bağımlılığının çocuklardan geri olmadığına, bu durumun çocukların eğitim, ahlâk, aileye aidiyet ve değerler açısından çok büyük sakıncaları olduğuna dikkat çekti.

Eğitimci-yazar Murat Ertaş yaptığı açıklamayla anne ve babaların internet ve akıllı telefon uygulamalarındaki bağımlılığının çocuklardan geri olmadığına, bu durumun çocukların eğitim, ahlâk, aileye aidiyet ve değerler açısından çok büyük sakıncaları olduğuna dikkat çekti.

Eğitimci-yazar Murat Ertaş ebeveyn ve akıllı telefon bağımlılığı konusunda önemli açıklamalar yaptı. Ertaş, sosyal paylaşım sayfalarının ve internet uygulamalarının zararları anlatılırken çoğunlukla doğrudan çocuklara ve gençlere öğretici, yönlendirici, didaktik dil kullanıldığını, bunun yanlış olduğunu, bu konuda aslında ebeveynin ciddi uyarılması gerektiğini söyledi. Murat Ertaş açıklamalarına şöyle devam etti:

“Toplumda en masum olanlar çocuklar ve gençler. Unutmayalım bu çocuklar dünyaya gözlerini aileleri içinde açıyorlar ve ilk anne ve babalarını taklitle hayatı öğreniyorlar. Daha sonra arkadaş, akran ve geniş aile tesiri Hal böyleyken bebeklikten itibaren çocuğunun yanında olan ev hanımı annelerin bebeklerinin, çocuklarının karşısında Tiktok, Instagram, Youtube vb. internet ve akıllı telefon uygulamalarını bağımlılık derecesinde sık kullanmaları, resim ve video izlemede seçici olmaması, çocukla ilgilenmemesi ve hatta kendi konforunu bozmaması için çocuğun eline de akıllı cihaz vermesi çocuğun karakterinde bir ömür derin izler bırakacaktır. Çalışan annelerin bebeklerini, çocuklarını teslim ettikleri bakıcı kadınlar, oyun anneleri de çocuğun hayatında çok önemli yere sahiptir. Çalışan anne ve babalar işten geldikten sonra muhakkak çocuğuyla vakit geçirmelidir. Çocuğu televizyon karşısına oturtmak veya eline akıllı cihaz verip kendi haline bırakmak o çocuğun aidiyetini ekranda karşısına çıkanlara yönlendirmektir. O çocuk büyüyecek, çocuk olarak kalmayacak; küçükken aldığı ev içi ilgi, terbiye, eğitim, maruz kaldığı uygulamalar tüm hayatının rengini belirleyecek. Çocuk büyüdüğünde anne ve babasından çok sosyal medyada karşılaştığı kişilere aidiyet duyacak. Sevgisiz, saygısız, bencil, ilgisiz ve içinden geldiği toplumdan çok farklı inanç ve değer gruplarına ait hisseden bir karaktere bürünecek. Lütfen anne ve babalar çocuklarınızla ilgileniniz, evde mümkün olduğu kadar akıllı cihazlarınızı kullanmayınız. Bugün ‘çocuklar ve gençler’ dediğimizde, şikâyetçi olduğumuz her ne varsa sebebi biz anne ve babalarız.”