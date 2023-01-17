Düzce Belediyesi’nin desteği ile Kent Konseyi bünyesinde kurulan Çocuk Meclisi ‘Çocuk Gözüyle Düzce’ Projesinin detaylarını açıkladı. Çocuk Meclisi Üyeleri her ay bir araya gelerek interaktif çalışmalar gerçekleştirecek.

Düzce Belediyesi’nin desteği ile Kent Konseyi bünyesinde kurulan Çocuk Meclisi ‘Çocuk Gözüyle Düzce’ Projesinin detaylarını açıkladı. Çocuk Meclisi Üyeleri her ay bir araya gelerek interaktif çalışmalar gerçekleştirecek.

Kent Konseyi Çocuk Meclisi yeni yılın ilk toplantısını Halk Kütüphanesi’nde düzenledi. Toplantıda Düzce’nin turizm potansiyelini keşfetmek ve değerlendirmek üzere yapılacak çalışmalar değerlendirildi. “Çocuk Gözüyle Düzce Projesi” 1. oturumunda Düzce’de turizm hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Düzce’yi yakından inceleyen çocuklara Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden Rehber Sait Ulusal tarafından turizm değerleri anlatıldı. Halk Kütüphanesi’nden Kütüphaneci Hilal Ay da çocuk kitabından teatral seslendirme yaptı. Aynı zamanda Halk Sağlığından Diş Hekimi Hülya Aliağaoğlu tarafından ağız ve diş sağlığı konusunda bilgi aldılar.

Toplantıda çocuklar Düzce hakkında düşündüklerini fotoğraf karesi gibi hayal ederek Mehtap Candar ile Düzce temalı magnetler üzerine yansıttı.

Meclis çocukları atölye çalışmasından sonra Düzce Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Millet Kütüphanesini ardından Millet Bahçesi’nde Çocuk Meclisi üyesi Elif Ecem Yutsever tarafından Keman dinletisi gerçekleştirildi. Son olarak Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinesinde zumba yapan çocuklar hem eğlence hem bilgiyle dolu dolu bir gün yaşadı.