DÜZCE (İHA) – Düzce’de Çocuk Hakları Komitesi’nin yeni dönem temsilcileri belirlendi. Temsilci olarak seçilen gençler, çocuklar için yapılacak çalışmalar ve alınacak kararlar da söz sahibi olacak.

DÜZCE (İHA) – Düzce’de Çocuk Hakları Komitesi’nin yeni dönem temsilcileri belirlendi. Temsilci olarak seçilen gençler, çocuklar için yapılacak çalışmalar ve alınacak kararlar da söz sahibi olacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Çocuk Hakları Komitesi’nde yeni dönem kız ve erkek başkanları ile yürütme kurulu üyeleri seçildi. Düzce Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen seçimlere birçok okuldan öğrenci katıldı. Temsilcilerin seçilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ercan Öztürk, "Yeni seçilen üyeler ile yıl içerisinde yapılacak etkinliklerimizi ve çalışma takvimimizi belirledik. Arkadaşlarımız çocuk hakları komitesi ile çocukların yapabilecekleri çalışmalar üzerinde görüş alışverişi yaparak, çeşitli aktivitelerde bulunacak" dedi.