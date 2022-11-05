Adapazarı Belediyesi tarafından düzenlenen çevre bilinci ve sıfır atık eğitimleri sürüyor. İlkokul 1. ve 2. sınıf öğrencileri eğitimlerde keyifli dakikalar yaşıyor. Başkan Mutlu Işıksu, “Çocuk dostu Adapazarı’mızda evlatlarımızı doğaya saygılı bireyler olarak yetiştirilmesine katkı sağlıyoruz. Daha yeşil bir Adapazarı için gayretle çalışmaya devam” dedi.

Adapazarı Belediyesi tarafından düzenlenen çevre bilinci ve sıfır atık eğitimleri sürüyor. İlkokul 1. ve 2. sınıf öğrencileri eğitimlerde keyifli dakikalar yaşıyor. Başkan Mutlu Işıksu, “Çocuk dostu Adapazarı’mızda evlatlarımızı doğaya saygılı bireyler olarak yetiştirilmesine katkı sağlıyoruz. Daha yeşil bir Adapazarı için gayretle çalışmaya devam” dedi.

Adapazarı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle ilkokullarda çevre bilinci ve sıfır atık eğitimi tüm hızıyla devam ediyor. Eğitimlerde çocuklar eğlenceli anlar yaşıyor. Başkan Mutlu Işıksu, yaptığı açıklamada, çocuk dostu Adapazarı için gayretle çalışmaya devam ettiklerini vurguladı. Çocukların şehrini seven, doğaya saygılı bireyler olarak yetişmeleri ve çevre bilincinin daha sağlam olmaları hedefiyle nitelikli çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Işıksu, “Çocuk dostu ve daha yeşil bir Adapazarı için çok çalışıyoruz. Eğitim camiamızla, STK’larımızla iş birliği yapıyor, nitelikli programlar düzenlemek için gayret ediyoruz. Evlatlarımız için yaptığımız bu çalışma yarınlarımıza çok önemli katkılar sağlayacaktır” dedi.

Yapılan çalışmada çevre ve sıfır atık bilinci eğitimleri İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Çevre Mühendisi Şeref Güllü, Çevre Mühendisi Merve Kuriş ve eğitmen Levent Hasan Yavuz tarafından verilirken, 5 pilot okulda toplam 2 bin 200 öğrencinin eğitimlerle buluşturulması hedefleniyor.